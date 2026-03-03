Детский шахматный турнир пройдет в Одинцове 7 марта

К участию приглашаются девочки и девушки в возрасте от шести до 18 лет, увлекающиеся шахматами. Турнир станет отличной возможностью проверить свои силы, получить новый опыт и насладиться интеллектуальной борьбой.

Соревнования пройдут по швейцарской системе и включат в себя семь туров. Контроль времени достаточно динамичный: 10 минут на партию с добавлением пяти секунд за каждый сделанный ход. Такой регламент позволяет проявить и быстроту мышления, и тактическую гибкость.

Торжественное открытие турнира состоится 7 марта в 11:00. Организаторы принимают заявки на участие до 4 марта включительно.