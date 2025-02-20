Детский сад при Колюбакинской школе капитально отремонтируют в Рузе к концу года

Детский сад при школе в поселке Колюбакино капитально отремонтируют к концу 2025 года. Там уже завершили демонтажные работы и скоро приступят к отделке.

Детский сад на Молодежной улице капитально отремонтируют к концу года, рассказали в региональном Минстрое. Работы проведут по госпрограмме за счет бюджета Подмосковья.

В учреждении обновят фасад и крышу, обустроят новые входные группы, заменят коммуникации, сантехнику, окна и двери. Там установят новую мебель и оборудование.

На территории проведут благоустройство и озеленение.