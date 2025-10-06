Детский сада № 4 в Химках капитально отремонтируют в 2026 году

В химкинском микрорайоне Сходня начался капитальный ремонт детского сада комбинированного вида №4. Рабочие уже начали демонтаж конструкций.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что площадь детского сада 1950 года постройки превышает тысячу квадратных метров. Рабочие обновят инженерные сети, кровлю, установят камеры видеонаблюдения и систему пожарной безопасности, а также фасад и прилегающую территорию.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Семья».

Детский сад откроют после ремонта в следующем году.