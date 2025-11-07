Детский сад «Звездочка» в Пушкино расширят в 2026 году

Пристройку к детскому саду «Звездочка» в Пушкино возведут во втором квартале 2026 года. Там обустроят игровые, спальни и санузлы для 60 воспитанников.

Детский сад входит в состав Образовательного комплекса № 1. Строительство нового корпуса началось в июне этого года. Готовность работ уже достигла 53%.

Как рассказали в областном стройнадзоре, сейчас специалисты завершают возведение надземной части. Они уже приступили к кровельным работам.

Площадь блока превысит 1,1 тысячи квадратных метров. Там разместят младшую, среднюю и старшую группа по 20 человек каждая. Для ребят будут работать игровые, буфеты, спальни, раздевалки, санузлы и кабинет психолога.

Сейчас вместимость корпуса составляет 120 человек, а после расширения это число достигнет 180.