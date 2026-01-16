Детский сад «Звездочка» в Долгопрудном капитально отремонтируют до конца года

Капитальный ремонт детского сада № 6 «Звездочка» продолжается в Долгопрудном. В здании на улице Пацаева проводят демонтаж конструкций.

Специалисты также приступили к общестроительным работам и отделке помещений.

Запланировано обновление фасада, кровли и инженерных коммуникаций, а также установка систем пожарной безопасности и видеонаблюдения. Рабочие обновят пищеблок и групповые пространства.

Позже прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Семья».

Обновленный детский сад откроют уже в этом году.