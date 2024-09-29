Детский сад «Золотая рыбка» в Дмитрове стал лауреатом областного конкурса

Дошкольное отделение «Золотая рыбка» лицея № 4 в Дмитрове стало лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад». Учреждение входит в десятку лучших в Московской области.

Областной конкурс в Подмосковье реализуется в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада». «Золотая рыбка» вошла в число лауреатов.

Второй год подряд это дошкольное учреждение становится региональной площадкой областного проекта Министерства образования. Коллектив обучил и передал знания более 200 педагогам в Дмитровском округе и Московской области.

Детский сад «Золотая рыбка» входит в десятку лучших дошкольных учреждений Подмосковья. Здесь создана современная развивающая предметно-пространственная среда, работают грамотные педагоги и выстроена работа среди преподавателей дошкольного и начального звена — открытые уроки, занятия, шефство школьников и «Тематические недели». Такой подход позволяет воспитанникам комфортно выпуститься из детского сада и перейти в начальную школу.

«Поздравляю коллектив детского сада с заслуженной победой! Ваш высокий профессионализм и преданность профессии не остаются незамеченными! Желаем новых успехов и побед!» — поздравил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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