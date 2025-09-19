Детский сад «Жар-Птица» в Ленинском округе отметил 8-летие
Детский сад «Жар-Птица» в поселке Лопатино, входящий в состав Лопатинской школы подмосковного Ленинского городского округа, отмечает восьмилетие. Учреждение подтвердило звание одного из лучших образовательных учреждений страны.
Директор Лопатинской школы Инга Фархатов отметила, что дошкольное учреждение приняло участие в новом проекте «Добрый сад», ставшем результатом сотрудничества с Видновским благочинием и Подольской епархией.
Проект направлен на сохранение традиционных православных ценностей. С ним детский сад принял участие в конкурсе, результаты которого были подведены на Седьмом всероссийском съезде педагогов, проходившем в апреле нынешнего года в Санкт-Петербурге.
«Проект победил в номинации „Гражданин и патриот России“! На этом же всероссийском съезде педагогов нам был вручен еще один диплом — „Лидеру в организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями“. Гордимся еще одной победой — мы стали лауреатами всероссийского конкурса „500 лучших дошкольных образовательных организаций“ страны. Но и на этом перечень наших наград в нынешнем году не заканчивается. „Жар-Птица“ вошла в „Созвездие флагманских дошкольных учреждений России“, — сообщила Инга Фархатов.
Уточняется, что в рамках проекта «Добрый сад», направленный на духовно-нравственное воспитание детей, проводятся беседы со священниками, концерты, посвященные православным праздникам. Также, особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья.
Используются современные методы и пособия, в том числе от благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для слепых детей» и игрового робота для развития логического мышления и пространственной ориентации.
Напомним, что в Ленинском городском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры микрорайонов-новостроек. Детский сад на 85 малышей открыли в жилом комплексе «Миловидное». Это третье дошкольное учреждение, построенное в муниципалитете с начала 2025 года.