Детский сад «Жар-Птица» в Ленинском округе отметил 8-летие

Детский сад «Жар-Птица» в поселке Лопатино, входящий в состав Лопатинской школы подмосковного Ленинского городского округа, отмечает восьмилетие. Учреждение подтвердило звание одного из лучших образовательных учреждений страны.

Директор Лопатинской школы Инга Фархатов отметила, что дошкольное учреждение приняло участие в новом проекте «Добрый сад», ставшем результатом сотрудничества с Видновским благочинием и Подольской епархией.

Проект направлен на сохранение традиционных православных ценностей. С ним детский сад принял участие в конкурсе, результаты которого были подведены на Седьмом всероссийском съезде педагогов, проходившем в апреле нынешнего года в Санкт-Петербурге.

«Проект победил в номинации „Гражданин и патриот России“! На этом же всероссийском съезде педагогов нам был вручен еще один диплом — „Лидеру в организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями“. Гордимся еще одной победой — мы стали лауреатами всероссийского конкурса „500 лучших дошкольных образовательных организаций“ страны. Но и на этом перечень наших наград в нынешнем году не заканчивается. „Жар-Птица“ вошла в „Созвездие флагманских дошкольных учреждений России“, — сообщила Инга Фархатов.