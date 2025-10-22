Детский сад «Заряночка» в селе Растуново капитально отремонтируют в 2026 году

В селе Растуново в городском округе Домодедово проводят капитальный ремонт детского сада «Заряночка», входящего в состав Заревской средней школы. Здание находится на улице Мирной.

Подрядчики заканчивают демонтаж и переходят к этапу общестроительных работ.

Финансирование осуществляют из регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которую реализуют по национальному проекту «Семья».

Общая площадь здания детского сада превышает две тысячи квадратных метров.

Строительные бригады проведут полный цикл работ: от демонтажа старых конструкций и замены оконных блоков до возведения внутренних перегородок и установки систем вентиляции.

Планируется покрасить стены, уложить новое напольное покрытие, установить современные двери и осветительные приборы.

Значительную часть работ посвятят обновлению инженерных сетей, включая системы водоснабжения, канализации и отопления, а также проведению фасадных и кровельных работ.

После завершения строительной части учреждение укомплектуют новой мебелью и современным оборудованием.

Планируется, что обновленный детский сад «Заряночка» откроется уже в 2026 году.