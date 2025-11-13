Детский сад «Заряночка» в селе Растуново капитально отремонтируют в 2026 году

В селе Растуново в городском округе Домодедово продолжается капитальный ремонт детского сада «Заряночка». Здание находится на улице Мирной.

Площадь детского сада превышает две тысячи квадратных метров.

«В настоящее время на объекте работают 25 человек. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные, приступили к отделочным работам», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В рамках ремонта рабочие заменят оконные блоки и двери, построят внутренние перегородки, установят короба вентиляции и светильники, уложат новый пол и покрасят стены. Кроме того, специалисты обновят инженерные системы.

В детском саду установят современные мебель и технику.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Семья».

Обновленный детский сад откроют уже в следующем году.