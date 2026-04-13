Детский сад «Вишенка» в Бронницах ожидает масштабное обновление

В дошкольном отделении школы №2 имени Тимофеева в городе Бронницы, известном как детский сад «Вишенка», активно идет капитальный ремонт. Строители уже выполнили демонтаж деревянных полов и стяжек, а также демонтировали старые уличные площадки.

По словам заместителя директора по дошкольному образованию Елены Зыскуновой, на втором этаже практически завершены штукатурные работы. В скором времени подрядчик получит разрешение на вырубку 56 старых деревьев.

Здание, построенное в 1980 году и имеющее площадь 2238 квадратных метров, ждет полная замена инженерных сетей, сантехники, окон и дверей. Планируется установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, закупка новой мебели и оборудования. Кроме того, будет проведен ремонт фасада, кровли и входных групп, а также благоустройство территории.

Воспитанников детского сада на время ремонта распределили по трем другим учреждениям, занятия продолжаются в обычном режиме. Открытие обновленного детского сада запланировано на сентябрь 2026 года. Работы проводятся в рамках государственной программы при поддержке национального проекта «Семья». На объекте трудятся семь человек.