Детский сад в ЖК «Жаворонки Клаб» возведут в Одинцове к 2026 году

В жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в Одинцовском городском округе девелопер ФСК Family продолжает строительство детского сада на 260 мест. Вместе со школой на 560 мест и амбулаторией на 71 посещение в смену с детскими и взрослыми отделениями он станет частью собственной социальной инфраструктуры проекта.

В саду появятся 11 групповых ячеек для детей раннего, младшего дошкольного, среднего и подготовительного возрастов, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Сдать учреждение планируют в 2026 году.

Отметим, что все соцобъекты строят по современным стандартам и после ввода передают в муниципальную собственность. Первый дом жилого комплекса ввели в эксплуатацию в мае 2025 года, а корпуса № 3А и № 3Б сдадут в 1-м и 3-м кварталах 2026 года. Весь проект планируют завершить до конца 2029 года.