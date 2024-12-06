Детский сад в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном построят в 2025 году

Депутат Московской областной думы Владимир Жук вместе с коллегами из Совета депутатов Ленинского городского округа и руководителем местной общественной приемной партии «Единая Россия» посетили стройплощадку нового детского сада на 155 мест в ЖК «Зеленые аллеи». Как сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова, готовность объекта составляет 30%.

На данный момент на объекте ведутся работы по возведению наружных стен второго этажа, устройству парапета кровли и железобетонных конструкций. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года.

Владимир Жук подчеркнул, что создание современных образовательных учреждений — это важный шаг к улучшению качества жизни наших граждан. Новый детский сад обеспечит комфорт и безопасность для детей, а его удобное расположение позволит родителям сэкономить время на дорогу.

Трехэтажное здание площадью более 2,9 тысячи квадратных метров будет включать шесть групп, включая ясли, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для занятий кружков, пищеблок и другие помещения. На прилегающей территории разместят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Напомним, что в 2024 году в Ленинском городском округе уже были открыты три школы и три детских сада.

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