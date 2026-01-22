Детский сад в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном поставили на кадастр

Детский сад в жилом комплексе «Зеленые аллеи» в Ленинском округе поставили на кадастровый учет. Он рассчитан на 155 воспитанников.

Площадь трехэтажного здания составила более 2,8 тысячи квадратных метров. В детском саду будут заниматься шесть групп от двух до семи лет.

На первом этаже разместили пищеблок и медкабинет, групповые с раздевалками и буфетами. На втором — блоки для воспитанников среднего и старшего возраста. Для них будут работать кружковые, музыкальный и спортивный залы.

Для удобства родителей предусмотрены колясочная и велопарковка. На территории установили спортивные площадки.

Жилой комплекс находится в Видном, в четырех километрах от МКАД. На территории уже построили 14 жилых домов, школу, два детских сада и поликлинику.