Детский сад в ЖК «Видный берег 2» построят в Ленинском округе в 2027 году

Строительная готовность дошкольного учреждения на 325 мест достигла 42%. Здание станет девятым по счету корпусом в составе образовательного комплекса Видновской школы № 11.

Это важный социальный объект для жилого комплекса. Заместитель главы округа Андрей Пальтов подчеркнул, что администрация держит ход строительства на контроле, чтобы к весне следующего года учреждение приняло первых воспитанников.

Общая площадь здания составляет более 7,5 тысячи квадратных метров, включая подземную часть. На объекте уже возведены фундамент и конструкция подземной части, сейчас строители возводят надземные этажи и прокладывают инженерные сети. Ежедневно бригада ведет кирпичную кладку перегородок, кладку внешних стен из газобетонных блоков, устройство кровли, отделку фасадов и технических помещений.

Детский сад рассчитан на 16 групп для детей от полутора до семи лет. Для разных возрастов предусмотрены отдельные помещения и игровые зоны. В здании разместятся спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок и медицинский блок.