Детский сад в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» откроют к 1 сентября 2025 года

Глава Ленинского городского округа проверил строительство детского сада в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново. Здание возводится напротив школы № 11 и будет входить в ее состав после введения в эксплуатацию.

«Осмотрел функционирующий детский сад на 280 мест, открытый в 2023 году, и проверил ход строительства нового дошкольного учреждения на 310 мест в деревне Сапроново. Строящийся сад также станет частью общеобразовательной школы № 11. Работы в детском саду в ЖК „У реки. Эко Видное 2.0“ вступают в финальную стадию. Активный темп работ и пристальное наше внимание позволяют с уверенностью сказать, что уже совсем скоро, 1 сентября, дошкольное учреждение распахнет свои двери для юных жителей Сапроново. Застройщику поручили завершить строительство к 1 июня, чтобы за летние месяцы укомплектовать штат и принять детей», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Станислав Каторов уточнил, что на площадке трудятся 63 рабочих.

«На объекте сейчас строители заняты монтажом вентиляционной системы, облицовкой стен и установкой дверей и кабельной продукции, укладкой брусчатки, монтажом систем отопления и водоснабжения. В детском саду завершена заливка стяжек, продолжается установка кронштейнов, направляющих и утеплителя для вентилируемого фасада, а также монтаж клинкерной плитки. Ведется монтаж индивидуального теплового пункта и внешней насосной станции. Идет подготовка к установке площадок теневых навесов. Начаты работы по установке лифта и системы „Безопасный регион“. Установлены столбы освещения», — рассказал представитель подрядной организации АО ХК «ГВСУ „Центр“ Алексей Демин.

Детский сад в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» расположится напротив школы № 11. Ее построили раньше срока по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из четырех этажей. В учебном заведении школьники осваивают естественные науки, технологические и социальные дисциплины. Для ребят обустроили лаборатории, мастерские и современные IT-зоны. Одно из любимых мест — светлый и просторный атриум.