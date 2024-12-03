Детский сад в ЖК «Серебряные росы» в Солнечногорске поставили на кадастр

Детский сад в жилом комплексе «Серебряные росы» в Солнечногорске поставили на кадастровый учет. Он рассчитан на 170 мест.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, площадь трехэтажного здания составила около трех тысяч квадратных метров. Для детей обустроили игровые и спальни, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда и другие помещения. На территории разместили теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

Жилой комплекс находится в поселке Андреевка. Там построили два 17-этажных дома на 480 квартир. На первых этажах обустроили колясочные и помещения для консьержей. Часть площадей отвели под магазины, аптеки и другие организации.