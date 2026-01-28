Детский сад в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе поставили на кадастр

Детский сад в жилом комплексе «Пригород Лесное» поставили на кадастровый учет. Он рассчитан на 250 воспитанников.

Общая площадь здания составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 10 общеразвивающих групп полного для детей от двух до семи лет. Для них оборудовали блоки помещений со спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами.

На первом этаже разместили пищеблок и музыкальный зал с занавесом. На втором этаже — физкультурный зал, кружковая и кабинет логопеда.

«При входе в здание малышей и их родителей встречает просторный вестибюль. Он выступает центральным элементом, своеобразным сердцем здания и создает дополнительное естественное освещение, а также представляет достойное парадное пространство», — рассказали в областном Минжилполитики.

Во дворе обустроили игровые площадки с теневыми навесами и спортивными зонами. На территории уложили безопавное резиновое покрытие. С настиуплением тепла там высалят кустарники и деревья.