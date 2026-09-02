Детский сад в ЖК «Первый Южный» открыли в Ленинском округе

В учреждении будут работать 13 групп, две из которых предназначены для детей раннего возраста — от полутора лет. Такое решение впервые реализовано в образовательном комплексе.

Заместитель главы округа Иван Гетман отметил, что здесь созданы все условия для комфортного пребывания и всестороннего развития: просторные помещения, современное оборудование, квалифицированные педагоги.

Здание детского сада площадью 4647 квадратных метров оснащено медицинским блоком, пищеблоком полного цикла, музыкальным и физкультурным залами, кабинетами логопеда и психолога. Для маломобильных групп создана безбарьерная среда: установлен лифт и беспороговые входы. На территории оборудованы прогулочные площадки для каждой группы.

В открытии приняли участие заместитель главы муниципалитета Иван Гетман, заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников, директор по развитию организации «МОИСК» Михаил Кузнецов и директор Видновской школы № 2 Кирилл Роганов.

Новое учреждение стало шестым зданием в составе образовательного комплекса школы № 2. Его открытие позволит снизить очередь в дошкольные учреждения в микрорайоне и обеспечить доступность качественного образования для самых маленьких жителей округа.