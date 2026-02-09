Детский сад в ЖК «Первый Донской» откроют в сентябре 2026 года

В жилом комплексе «Первый Донской», расположенном в деревне Сапроново Ленинского городского округа, ведется строительство детского сада на 300 мест. Готовность объекта составляет около 80%.

Специалисты завершили отделку фасада и устройство кровли. Здание полностью остеклено, территория благоустроена. Сейчас ведутся внутренние работы: окрашивание стен и потолков, укладка полов. Параллельно идет монтаж светового оборудования, установка внутренних дверей и металлических ограждений на лестницах. В детский сад также завозится необходимая мебель.

Трехэтажное здание спроектировано с учетом современных требований. Для комфортного обучения и развития детей предусмотрены 12 групп. В учреждении будут медицинский и пищевой блоки, просторные музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также комнаты для кружков.

Специалисты планируют получить заключение о соответствии в конце марта. Детский сад откроет свои двери для первых воспитанников 1 сентября 2026 года.