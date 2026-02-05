Детский сад в ЖК «Опалиха» в Красногорске поставили на кадастр

Детский сад в жилом комплексе «Опалиха» в Красногорске поставили на кадастровый учет. Его смогут посещать 140 дошкольников.

Управление Росреестра по Московской области поставило двухэтажный детский сад площадью свыше трех тысяч квадратных метров на кадастр на прошлой неделе.

В здании разместят шесть групп для дошкольников и две — для детей ясельного возраста. Там также предусмотрели залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок и медицинский пункт. На улице разместили игровые площадки с теневыми навесами и спортивную зону.

Работы прошли в целях восстановления прав дольщиков за счет Фонда развития территории.

Детский сад распахнет свои двери уже в ближайшие месяцы.

«Новое дошкольное образовательное учреждение обеспечит комфортное пребывание детей и создаст необходимые условия для их всестороннего развития», — заключила заместитель начальника территориального отдела № 10 Юлия Полякова.