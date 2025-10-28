Детский сад в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе построят к лету 2026 года

В жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе строят четвертый детский сад. Объект готов уже на 43%.

Работы начались в феврале прошлого года, а завершат их летом 2026 года.

Сейчас строители устанавливают несущие конструкции трехэтажного корпуса. В детском саду № 4, рассчитанном на 205 мест, оборудуют комфортные групповые помещения с раздевалками, спальнями, игровыми зонами, буфетом и санузлом.

В учреждении будут работать спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты психолога и логопеда.

Ранее на территории жилого комплекса под контролем сотрудников Главного управления государственного строительного надзора Московской области возвели школу, три детских сада, а также 24 многоквартирных дома.

В общей сложности запланировано строительство 27 корпусов.