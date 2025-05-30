Детский сад в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе построили на 50%
Дошкольное учреждение на 350 мест продолжают возводить в Ленинском округе. Строительная готовность объекта уже достигла 50%.
Сейчас специалисты заканчивают гидроизоляционные работы, черновую отделку фасада и монтаж элементов под облицовочную плитку. Параллельно технические помещения готовят для сборки инженерных коммуникаций.
Уже завершили часть кровельных работ, работ по пароизоляции и монтажу вентиляционных систем, инженерных сетей и лифтов. Рабочие начали внутреннюю отделку помещений: приступили к штукатурке и стяжке пола.
Здание будет трехэтажным. Его площадь составит 4,4 тысячи квадратных метров.
Здесь появятся 14 многофункциональных групповых комнат. В каждой будут спальня, обеденная зона, игровое пространство и санузел.
На втором этаже разместят помещения для развивающих занятий, в том числе музыкальный и спортивный залы. Территорию детского сада благоустроят и озеленят.