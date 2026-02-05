Детский сад в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе поставили на кадастр

В жилом комплексе «Новое Видное» в Ленинском округе построили детский сад на 350 человек. Здание уже поставили на кадастровый учет.

Официально оформить детский сад помогла совместная работа Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Подмосковью.

Трехэтажный детский сад площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров находится в деревне Калиновка. Внутри предусмотрели 14 групп для детей разного возраста.

В главном холле расположили просторный вестибюль и место для хранения колясок. На первом этаже собрали все, что нужно для ежедневной работы детского сада: медицинский кабинет, кухню, комнату охраны, прачечную, кладовые и другие хозяйственные помещения.

Второй этаж отдали под занятия и развитие. Там оборудовали спортивный зал с тренажерами, большой музыкальный зал, помещения для кружков, а также кабинеты психолога и логопеда, а на третьем разместили методический кабинет.

Территорию вокруг садика тоже продумали. У каждой группы есть собственная игровая площадка. Там установили теневые навесы, чтобы дети могли играть в жару, беседки, спортивные и игровые элементы.

Жилой комплекс «Новое Видное», который строит группа «Самолет», находится на юге Московской области. Рядом — Видновский лесопарк и музей-заповедник «Горки Ленинские».

Проект задуман как большой и самодостаточный район. Помимо жилых домов там планируют возвести семь детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На первых этажах зданий появятся магазины, аптеки и салоны красоты.