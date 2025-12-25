Детский сад в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе откроют в 2026 году

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов 23 декабря ознакомился с ходом строительства дошкольного учреждения на 350 мест в жилом комплексе «Новое Видное». Новый детский сад, возводимый компанией «Самолет», станет важным социальным объектом для активно развивающегося микрорайона, где в следующем году планируется ввод в эксплуатацию пяти новых жилых домов.

Станислав Каторов отметил, что реализация принципа строительства социальных объектов с опережением является правильным подходом.

«В жилом комплексе реализуется важный принцип — социальные объекты строятся с опережением, до массового заселения. Это абсолютно правильный подход, ведь когда семьи переедут в новые квартиры, им сразу потребуются детские сады. Детский сад уже практически готов, и до конца года мы планируем получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После этого сад будет передан в муниципальную собственность, и мы начнем комплектовать группы. Пока микрорайон не заселен, учреждение будет открыто для всех детей округа, кому будет удобно сюда ходить», — подчеркнул он.

Дошкольное отделение общеобразовательной школы № 11 разместится в современном трехэтажном здании общей площадью 4,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже предусмотрены 14 многофункциональных групповых ячеек с отдельными спальными, обеденными и игровыми зонами. Второй этаж будет отведен под помещения для развивающих занятий, включая музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты психолога и логопеда. Вокруг здания будет благоустроенная территория с игровыми площадками для разных возрастных групп.

Кроме того, в рамках комплексного развития жилого комплекса «Новое Видное» планируется строительство семи детских садов и четырех школ, что позволит обеспечить микрорайон современной социальной инфраструктурой.