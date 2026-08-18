Детский сад в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе откроют 1 сентября

В жилом комплексе «Новое Видное» в Ленинском округе 1 сентября начнет работу первый детский сад. Учреждение на улице Лесных Озер рассчитано на 350 мест.

В саду, который построила группа «Самолет», сформируют 14 групп для детей от двух до семи лет.

Площадь трехэтажного здания составляет 4,4 тысячи квадратных метров. Его фасады выполнены в общей для жилого комплекса природной стилистике с использованием песочных и голубых оттенков. В групповых помещениях оборудовали игровые и спальные зоны, раздевалки и места для приема пищи.

Группы для самых маленьких разместили на первом этаже, предусмотрев отдельный выход к прогулочным площадкам.

На втором этаже находятся физкультурный и музыкальный залы, творческая студия, а также кабинеты психолога и логопеда. Музыкальный зал оснащен проектором и сценическим оборудованием. Пищеблок и медицинские помещения расположены на первом этаже. При входе обустроили вестибюль с колясочной.

Для каждой группы на благоустроенной территории создали отдельную площадку. Установили игровые лабиринты, домики-беседки и доски для рисования. Также оборудовали спортивную зону для занятий на свежем воздухе.

По периметру участок оградили, на нем высадили лиственные и хвойные деревья, сформировали живые изгороди, цветники и газоны.

ЖК «Новое Видное» возводят на юге Московской области, рядом с Видновским лесопарком и музеем-заповедником «Горки Ленинские». Проект предусматривает строительство семи детских садов на 1 975 мест, четырех школ для 4 450 учеников, поликлиники, торгового и физкультурно-оздоровительного комплексов.

На первых этажах жилых домов откроются магазины, аптеки, кафе и салоны красоты.