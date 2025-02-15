Детский сад в ЖК «Малая Истра» на 115 мест откроют в этом году

Почти 10 лет горожане не могли получить ключи от квартир в «Малой Истре»: застройщик обанкротился, жилой комплекс и детский сад остались недостроенными. Сейчас дома полностью возвели, а в этом году при поддержке губернатора Подмосковья откроют садик на 115 мест.

В детском дошкольном учреждении проведут реконструкцию. Сейчас рабочие демонтируют кирпичную кладку фасада, за долгое время простоя и под воздействием влаги она пришла в негодность. Подрядчик обещает сдать объект в августе этого года. В здании уже убрали внутренние перегородки и сейчас устанавливают систему теплоснабжения. Отметим, что вокруг детского сада выполнят дренаж грунта, так как земля перенасыщена влагой. Это поможет в дальнейшем избежать попадания воды в цокольный этаж здания.

После открытия детский сад «Малой Истры» войдет в единый образовательный комплекс школы № 2.