Детский сад в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках откроют осенью

Вопрос нехватки мест в детских садах являет одним из ключевых в Химках. Новый объект дошкольного образования откроют в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в новом учебном году.

Сейчас специалисты приступили к монтажу внутренних инженерных систем и благоустройству прилегающей к детскому саду территории. Работы проходят под чутким контролем родителей будущих воспитанников и директора химкинской школы № 30 Татьяна Кавторевой.

«Этот детский сад — крайне важный объект для нашего района. Он позволит значительно разгрузить существующие детсады, обеспечив комфортные условия для большего числа детей. Кроме того, развитие социальной инфраструктуры способствует повышению качества жизни всех жителей Химок», — рассказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Строительство детского сада продвигается в соответствии со сроками.