Детский сад в ЖК «Клубничное поле» в Одинцове поставили на кадастровый учет

Новый детский сад в конце июня зарегистрировали в государственном кадастре по решению Управления Росреестра Московской области. Этот сад находится в микрорайоне «Клубничное поле».

Здание сада имеет три этажа и общую площадь более двух тысяч квадратных метров, что позволяет принять 130 детей. Внутри здания организованы различные функциональные зоны, включая групповые комнаты, а также зал для физической культуры.

Территория обогатилась просторной зоной для отдыха на открытом воздухе, а также спортивными и игровыми зонами. Также создали среду, доступную для людей с ограниченными физическими возможностями.

Стоит отметить, что новом детском саду планируется создание шести групп, каждая из которых будет включать 20-25 человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».