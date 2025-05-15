Детский сад в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе поставили на кадастр

Детский сад в жилом комплексе «Южная Битца» Ленинского округа поставили на кадастровый учет. Трехэтажное здание площадью 4,9 тысячи квадратных метров построено с уникальным дизайном в стиле картин нидерландского художника Пита Мондриана. В учреждении смогут заниматься 325 ребят.

В детском саду оборудовали просторные игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, столовую и прачечную. Территорию вокруг благоустроили — установили безопасные игровые площадки и экологичные малые архитектурные формы.

Учреждение стало частью жилого комплекса, где планируют возвести 12 жилых домов, четыре детских сада, две школы и поликлинику. На сегодня уже сдали восемь корпусов, еще три находятся в стадии активного строительства.

Быстрая постановка на кадастр стала возможной благодаря слаженной работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра.

Строительство социальных объектов в новых жилых комплексах Подмосковья, включая этот проект, ведется за счет внебюджетных средств в рамках комплексного освоения территорий.