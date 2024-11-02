Детский сад в ЖК «Яуза парк» в Мытищах достроят в 2025 году

Детский сад построят на территории жилого комплекса «Яуза Парк» в Мытищах. Он будет рассчитан на 225 мест и откроется в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, готовность объекта уже достигла 40%.

Площадь трехэтажного здания составит 4,9 тысячи квадратных метров. В нем обустроят спальни, игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский и пищевой блоки. Групповые оснастят теплым полом, а на территории разместят зоны отдыха и игровые площадки.

Открыть учреждение планируют в сентябре 2025 года.