Детский сад в ЖК «Яуза парк» в Мытищах достроят в 2025 году

Детский сад построят на территории жилого комплекса «Яуза Парк» в Мытищах. Он будет рассчитан на 225 мест и откроется в 2025 году.
Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, готовность объекта уже достигла 40%.
Площадь трехэтажного здания составит 4,9 тысячи квадратных метров. В нем обустроят спальни, игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский и пищевой блоки. Групповые оснастят теплым полом, а на территории разместят зоны отдыха и игровые площадки.
Открыть учреждение планируют в сентябре 2025 года.
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