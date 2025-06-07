Детский сад в ЖК «Инновация» в Одинцове построят к 1 сентября

Детский сад на 185 мест продолжают возводить в жилом комплексе «Инновация» в поселке Новоивановское. Готовность объекта на данный момент — более 87%.

Строители уже завершили кровельные и оконные работы, приступили к заключительному этапу — финишной отделке внутренних помещений: окрашивают стены, укладывают линолеум, подключают освещение.

Началась установка технологического оборудования — рабочие собрали лифт и подъемник. Главная задача — завершить отделочные работы и сборку отопительных приборов до конца июня.

Новый садик рассчитан на восемь групп детей от двух до семи лет. Проект включает музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и просторные кабинеты для кружков, а также десять уличных игровых и спортивных площадок.

Полное завершение стройки и передача садика на баланс муниципалитета запланированы на август.