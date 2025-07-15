Детский сад в ЖК «Инновация» в Одинцове начнет работу 1 сентября

Застройщик — компания «Гранель». Подрядчик в данный момент выполняет завершающий этап строительства: внутри сада расставляют мебель, настраивают оборудование, завершают отделку, на участке собирают теневые навесы и готовят основание под цветное покрытие прогулочных площадок.

Объект получился образцово-показательным: здесь широкие коридоры, светлые и просторные группы, большие залы для музыки и физкультуры, отдельные кабинеты для кружков, медицинский блок, современная кухня. Впечатляет и уличная территория детского сада — на ней разместились восемь прогулочных и две спортивные площадки.

Первые две группы дошколят начнут обучение уже в День знаний. Напомним, запись в детский сад уже открыта.