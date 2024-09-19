Детский сад в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске построят к декабрю

Строительство детского сада в жилищном комплексе «Ильинские луга» в Красногорске вышло на финишную прямую. Сдача объекта запланирована на конец года.

«На строительной площадке ведется монтаж светопрозрачных конструкций и слаботочных систем. Идут работы по устройству кровли, фасада, монтажу лифтов. Выполняется благоустройство территории», — рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

В здании разместятся девять комнат-групп с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, а также столовая, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».