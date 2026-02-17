Детский сад в ЖК «G3 Театральный» в Раменском построят в этом году

В жилом комплексе «G3 Театральный» в Раменском строят детский сад. В помещениях на первом этаже дома № 2 смогут разместиться 65 дошкольников.

Сейчас в здании проводят отделку. Позже в детском саду установят современные мебель и оборудование.

На закрытой территории разместят площадку для игр с мягким покрытием, скамейками, качелями, горками и каруселями.

Дом и детский сад введут в эксплуатацию в апреле.

В жилом комлексе «G3 Театральный» предусмотрели закрытый двор без машин, площадки для игр и занятий спортом, дизайнерские архитектурные формы, парковку только для жителей и магазины. Рядом находится станция третьей линии Московских центральных диаметров «Ильинская».