Детский сад в ЖК «Егорово Парк» достроят в этом году

Детсккий сад продолжают строить в жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах. Он будет рассчитан на 285 мест и откроется в третьем квартале года.

На площадке уже завершили обустройство покрытий игровых и спортивных зон, разместили скамейки и урны. Сейчас специалисты укладывают пешеходные дорожки и устанавливают ограждения.

Площадь трехэтажного здания превысит пять тысяч квадратных метров. В детском саду будут заниматься дети от двух до семи лет. В каждой групповой ячейке обустроят игровую, спальню, буфет, раздевалку и санузел. Помещения оформлят в светлой пастельной гамме с яркими акцентами.

В учреждении будут работать спортивный и актовый залы, кружковые, кабинет логопеда, медблок, пищеблок и колясочная.

На территории для каждой группы разместят индивидуальные площадки с беседками, игровыми элементами, песочницами и лабиринтами.

ЖК «Егорово Парк» находится в 10 километрах от МКАД, рядом с Люберцами. Вблизи — выезд на Новорязанское шоссе, МКАД и станция метро «Котельники». На территории построят три жилых корпуса, две школы, четыре детских сада и поликлинику.