Детский сад в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе поставили на кадастровый учет

В поселке Ленинском кадастровый номер получил детский сад «Лучик» на 330 мест, расположенный на Садовом бульваре. Объект возведен ГК ФСК в составе жилого комплекса «1-й Южный». Постановка на учет оформлена при содействии Минжилполитики и Росреестра.

Здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров войдет в состав Видновской школы № 2 и примет первых воспитанников этой осенью. Внутри обустроили игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, учебные кабинеты и пищеблок. На прилегающей территории разместили игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Детский сад стал частью проекта комплексного развития территории, включающего 14 жилых домов, три дошкольных учреждения на 1,4 тысячи мест и две школы. Также в микрорайоне появятся пешеходные и велосипедные маршруты к железнодорожной станции и зеленый бульвар-дендрарий.