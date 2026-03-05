Детский сад в ЖК «1-й Донской» в Сапронове достроят в 2026 году

Детский сад жилом комплексе «1-й Донской» в Ленинском округе достроят в этом году. Он рассчитан на 300 мест и уже находится в финальной стадии готовности.

Строительство детского сада завершат в первой половине 2026 года. Сейчас в здании расставляют мебель и ведут пусконаладку коммуникаций, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

На территории учреждения установили скамейки и урны, разместили игровые площадки и беседки. Для утренников и групповых занятий организовали амфитеатр на открытом воздухе.

Площадь здания превышает 4,3 тысячи квадратных метров. В оформлении использовали клинкерную и керамогранитную плитки с яркими акцентами в виде наружных оконных откосов. Стеклянный фасад делает детский сад более светлым.

После официального открытия учреждение перейдет в муниципальную систему образования Ленинского округа.

ЖК находится в деревне Сапроново. Проект включает жилые дома, два детских сада, школу и подстанцию скорой помощи. Два первых корпуса уже ввели в эксплуатацию.