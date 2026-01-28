Детский сад в ЖК «1-й Донской» в Ленинском округе построят в этом году
В жилом комплексе «1-й Донской» в Ленинском округе строят детский сад. Учреждение будет рассчитано на 300 дошкольников.
Работы планируют завершить в первой половине текущего года. Новый детский сад после введения в эксплуатацию включат в муниципальную систему дошкольных учреждений округа.
Комплекс комфорт-класса «1‑й Донской», который находится в деревне Сапроново, будет состоять из девяти домов. Два корпуса сдали в прошлом году, а строительство еще трех продолжается.
Для комфорта жителей на территории предусмотрено строительство двух детских садов, школы, станции скорой помощи, а также паркинга.