Детский сад в жилом комплексе «Страна.Парковая» в Мытищах построят к 2028 году

Детский сад на территории жилого комплекса «Страна.Парковая» в Мытищах построят к началу 2028 года. Он будет рассчитан на 250 мест

Подрядчик уже приступил к работам на площадке, рассказали в областном стройнадзоре.

Площадь трехэтажного здания превысит 3,5 тысячи квадратных метров. Там смогут заниматься 10 групп детей от 1,5 года до семи лет. Первый этаж будет предназначен для ребят раннего возраста. Там обустроят медблок и пищеблок.

На втором этаже будут заниматься четыре дошкольные группы. Для них создадут музыкальный и спортивный залы. Еще четыре группы разместят на третьем этаже.

На улице установят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Территория будет огорожена.

Новый детский сад снизит нагрузку на соседние дошкольные учреждения.

Сейчас в жилом комплексе стоят три корпуса. В будущем там возведут еще один дом и школу на 550 мест.