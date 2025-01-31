Детский сад в жилом комплексе «Город счастья» построят в Домодедове в 2025 году

Строительная готовность детского сада в жилом комплексе «Город счастья» в Домодедове составила 50%. Учреждение дополнительного образования планируют открыть в 2025 году.

Детский рассчитан на 240 мест. Его площадь — 3750 квадратных метров. На объекте трудятся 68 рабочих, задействованы три единицы техники. Строители монтируют внутренние и наружные инженерные сети, укладывают стены и перегородки. Во время рабочего процесса площадку содержат в чистоте.

Помимо основных групп, в детском саду расположатся игровые зоны и спальни, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, административные и технические помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, проведут благоустройство и озеленение.

Детский сад оборудуют для маломобильных групп населения. Его открытие запланировано на 2025 год.