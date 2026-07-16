Детский сад в Серпухове стал лауреатом областного конкурса

Дошкольное отделение «Семицветик» школы № 18 в Серпухове стало лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад». Этот успех — еще одно подтверждение высокого уровня дошкольного образования в городском округе.

Педагоги и коллектив детского сада ежедневно трудятся, чтобы создать условия для гармоничного развития воспитанников. В «Семицветике» есть все необходимое — от живого уголка с черепашками и ухоженной территории до бассейна и соляной пещеры.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил с заслуженной наградой директора школы № 18 Марию Арсеньеву и весь коллектив детского сада.

«Благодаря вам наши дети получают качественный старт в жизни. Пусть у „Семицветика“ будет больше побед, а у его воспитанников — счастливое и успешное будущее», — сказал руководитель муниципалитета.

Победа на областном уровне доказывает, что в Серпухове умеют выстраивать качественную систему дошкольного образования: здесь не просто присматривают за детьми, а системно подходят к их развитию. Это повышает доверие родителей к местным детским садам и укрепляет репутацию округа.