Детский сад в селе Раменье открыл двери в новом здании

В селе Раменье, на улице Школьная, дом 1А, детский сад переехал в отремонтированное здание бывшей начальной школы. Там создали современное пространство для игр и занятий.

По словам директора школы Елены Комаровой, переезд начался во время осенних каникул. «Освободившееся помещение адаптировали под дошкольное отделение, провели водопровод на второй этаж, и 2 февраля сад открыл двери для малышей», — сказала она.

В новом здании есть логопедический кабинет, комната детских инициатив для развивающих игр с педагогами и кабинет предшкольной подготовки, где с детьми занимается учитель начальных классов.

Для прогулок на улице оборудовали игровую зону с современными малыми архитектурными формами, установили теневой навес и обустроили спортивную площадку.

Сейчас в саду 38 детей, которые посещают две группы: общеразвивающую и комбинированную. В учреждение ходят не только дети из Раменья, но и из соседних деревень.