Детский сад в Радумле открыли после капремонта в Солнечногорске

Строители обновили кровлю и все инженерные системы, утеплили фасад здания, смонтировали более яркое и равномерное освещение. В детском саду также полностью заменили мебель, установили новое оборудование для занятий спортом, пищеблока и прачечной. Во всех групповых помещениях и музыкальном зале сделали теплые полы.

Кроме того, полностью реконструирован бассейн: заменена чаша, обновлена инженерная система и установлено современное оборудование для очистки воды. В ближайшее время бассейн начнет работу и будет доступен для детей в возрасте от двух лет, проживающих в поселке.

Детский сад рассчитан на 150 человек и включает восемь групп: две — раннего дошкольного возраста и шесть — для ребят от трех до семи лет.

Глава Солнечногорска Константин Михальков поблагодарил строителей, инженеров, поставщиков оборудования, воспитателей и всех неравнодушных жителей. «Вместе с проектом „Единой России“ „Новая школа“ мы стремимся, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в обновленных социальных учреждениях как дома: играл, учился, развивался и радовался каждому дню. Благодаря совместным усилиям мы смогли подарить детям современное, безопасное и вдохновляющее пространство», — подчеркнул руководитель муниципалитета.