Детский сад в Поварове откроют в начале 2026 года

Детский сад в поселке Поварово откроют уже в этом году. Строительство учреждения вышло на финишную прямую. Оно примет 250 воспитанников.

Детский сад строят в рамках госпрограммы. Само здание уже готово — сейчас там создают атмосферу уюта и комфорта, рассказали в областном Минстрое.

Площадь трехэтажного здания составит четыре тысячи квадратных метров. Там будут заниматься дети от 1,5 до семи лет. Для них обустроят 10 групповых помещений, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и спортивный залы, а также медблок. На территории установят игровые площадки.

Учреждение откроют в первой половине этого года.