Детский сад в поселке Радумля под Солнечногорском отремонтируют в 2025 году
Капитальный ремонт детского сада № 44 продолжается в поселке Радумля под Солнечногорском. Подрядчик завершает демонтаж и приступает к черновым работам.
Здание полностью преобразится: специалисты заменят напольные покрытия, кровлю, двери, обновят фасад. Также модернизируют системы отопления, горячей и холодной воды, системы пожарной безопасности и охранной сигнализации, электрику, вентиляцию. Кроме того, дошкольное учреждение оснастят новым оборудованием, а после завершения ремонта благоустроят прилегающую территорию.
«Сейчас на объекте задействовано более 20 человек. Работы по демонтажу практически завершены. После этого подрядчик приступает к черновой отделке», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
В детском саду № 44 на данный момент обучаются почти 160 детей. На период капитального ремонта воспитанникам предложены места в ближайших дошкольных учреждениях, с учетом выбора родителей.
Объект капитально ремонтируют в рамках государственной программы «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области. Все работы планируют завершить в этом году.