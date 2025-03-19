Детский сад в поселке Радумля под Солнечногорском отремонтируют в 2025 году

Капитальный ремонт детского сада № 44 продолжается в поселке Радумля под Солнечногорском. Подрядчик завершает демонтаж и приступает к черновым работам.

Здание полностью преобразится: специалисты заменят напольные покрытия, кровлю, двери, обновят фасад. Также модернизируют системы отопления, горячей и холодной воды, системы пожарной безопасности и охранной сигнализации, электрику, вентиляцию. Кроме того, дошкольное учреждение оснастят новым оборудованием, а после завершения ремонта благоустроят прилегающую территорию.

«Сейчас на объекте задействовано более 20 человек. Работы по демонтажу практически завершены. После этого подрядчик приступает к черновой отделке», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.