Детский сад в поселке Пролетарский отремонтируют к сентябрю | 360°

Подмосковье

13 мая 2024, 13:51

Детский сад в поселке Пролетарский отремонтируют к сентябрю

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Рабочие завершили демонтажные работы в здании детского сада «Радуга» в поселке Пролетарский в Серпухове. Работы ведутся в рамках программы капитального ремонта объектов образования.

«На площадке более 30 рабочих и три единицы техники. Подрядчик ведет монтаж систем инженерных сетей и оборудования, устройство стяжки пола, штукатурку стен, кровельные работы», — рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

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Строители приступили к фасадным работам, также в ближайшее время начнется чистовая отделка внутри здания.

Обновленный детский сад примет маленьких воспитанников уже 1 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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