Детский сад в поселке Поварово построят в 2025 году

Строительство детского сада в поселке Поварово продолжается. Он будет рассчитан на 150 мест и откроется в 2025 году.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже приступил к заливке бетона. Работы проводят по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств.

«В настоящее время на объекте работают 24 человека, четыре единицы техники. Строители проводят работы по заливке бетона, уплотнению фундамента и вертикальных конструкций» — отметили в ведомстве.

Площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров. В учреждении смогут разместиться 10 групп детей, в том числе две ясельные. В здании обустроят колясочную, помещения охраны, медблок и пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, залы для занятий музыкой и спортом. На территории проведут благоустройство, установят физкультурные и игровые площадки.