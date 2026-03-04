Детский сад в поселке Поварово поставили на кадастр

В конце февраля управление Росреестра по Московской области поставило на государственный кадастровый учет новый детский сад в поселке Поварово в городском округе Солнечногорск. Учреждение находится на Советской улице.

В трехэтажном здании площадью около четырех тысяч квадратных метров, смогут разместиться 250 детей. Оно рассчитано на десять групп, в том числе две ясельные.

Внутри оборудовали физкультурный и музыкальный залы, игровые помещения, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, административные и вспомогательные службы, а также пищеблок. На прилегающей территории разместят игровые площадки с теневыми навесами и спортивные зоны.

Работы проходили по государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Их финансировали из регионального бюджета.

«На территории региона интенсивно развивается современная социальная инфраструктура для создания комфортной и доступной среды жителям региона. Учетно-регистрационные действия в отношении социально-значимых объектов являются одним из приоритетных направлений в деятельности Росреестра», — подчеркнул начальник территориального отдела № 5 Максим Михалин.