Детский сад в поселке Поварово достроят в первой половине 2026 года

Детский сад в поселке Поварово откроют в первой половине 2026 года. Сейчас там продолжается обустройство фасада. Учреждение сможет принять 250 воспитанников.

Площадь трехэтажного здания составит четыре тысячи квадратных метров. В нем разместятся 10 групп для детей от 1,5 до семи лет. Для них обустроят физкультурный и музыкальный залы, медблок, куабинеты логопеда и психолога, а также столовую и другие помещения, рассказали в обалстном Минстрое.

«Строители приступили к устройству фасадных конструкций. На площадке задействовано 60 рабочих и три единицы техники. Одновременно ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей и благоустройство территории», — добавили в ведомстве.

На территории обустроят зоны с теневыми навесами, игровые и спортивные площадки.

Детский сад построят по госпрограмме в рамках за счет бюджетных средств.