Детский сад в поселке Поварово достроят в этом году

Детский сад в поселке Поварово под Солнечногорском достроят к маю этого года. Он будет рассчитан на 250 воспитанников.

Инспекторы стройнадзора проверили будущий детский сад и зафиксировали 95% готовности первого этапа работ. Там уже завершили монтаж корпуса здания.

Площадь трехэтажного детского сада составит почти четыре тысячи квадратных метров. В рамках следующего этапа строители установят оборудование, в том числе технику для пищеблока и медицинского кабинета. На территории разместят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы.

Детский сад строят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Сейчас в поселке работают два дошкольных учреждения, которых не хватает на всех ребят. Новый детсад позволит решить эту проблему